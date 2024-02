Emergenza Maltempo nel Veneto: Vicenza e Altavilla Vicentina sott’acqua

Il Veneto continua ad essere martoriato dal maltempo, con la Protezione Civile che ha innalzato l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in diverse aree della regione, mentre altre zone rimangono sotto l’allerta arancione. Le maggiori criticità si riscontrano nelle città di Vicenza e Altavilla Vicentina e nelle aree limitrofe.

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha descritto la situazione come “critica”, con una serie di allagamenti significativi, soprattutto nella zona del Retrone. Le scuole sono state chiuse per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre il sindaco ha lanciato un appello affinché si evitino gli interrati e i sottopassi in tutta la città. Inoltre, ha chiesto alla popolazione di limitare gli spostamenti per consentire alle squadre di soccorso e alla Protezione Civile di intervenire efficacemente.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha confermato che nelle prime ore della giornata si sono verificati numerosi allagamenti anche ad Altavilla Vicentina, dove la Protezione Civile è intervenuta con pompe e sacchi di sabbia per limitare i danni. Anche il Consorzio Bacchiglione ha segnalato problemi nei comuni dei Colli Euganei a causa dell’impossibilità ricettiva della rete minore. Si è verificato il riversamento dello scolo consortile Nina, un affluente del canale Bisatto, in località Lovertino di Rovolon, con conseguenti danni a diverse abitazioni. Inoltre, il torrente Aldegà ha iniziato a straripare nei comuni di Monteforte d’Alpone e S. Bonifacio, con rischi di inondazione nelle aree circostanti.

La situazione rimane critica e richiede un intervento tempestivo e coordinato da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni provocati dal maltempo. La situazione meteo intanto è in lento ma graduale miglioramento, con piogge piu deboli e meno estese rispetto alla giornata di ieri.