Maltempo anche al sud Italia: nubifragio allaga Castelvetrano [IMMAGINI]

Le previsioni meteo non hanno tradito le aspettative: come preannunciato il maltempo, dopo aver colpito duramente il centro-nord, ha raggiunto anche il sud Italia, con la Sicilia che si è trovata in prima linea ad affrontare piogge torrenziali e temporali intensi. La regione siciliana è stata investita da un intenso fronte temporalesco che è partito dall’estremità occidentale dell’isola e sta in queste ore progressivamente avanzando verso est.

Intorno alle 4 del mattino, un violento temporale ha colpito il trapanese. A Castelvetrano, molte zone sono state invase dall’acqua a causa della pioggia caduta abbondante in poco tempo. Disagi in particolare nel punto critico del sottopasso di via Marco Minghetti, all’angolo con via Armando Diaz, dove spesso i forti temporali provocano allagamenti.

Disagi sono stati segnalati anche in altre zone della città, come via Tommaso Lucentini e altri punti critici. Per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco Enzo Alfano ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di Castelvetrano, con l’obiettivo di evitare potenziali problemi per gli studenti e per il personale scolastico. La situazione della circolazione ferroviaria non è migliore: si registrano ritardi sui treni e la stazione si trova praticamente sommersa dall’acqua, rendendo difficile il transito dei passeggeri.