Usa: almeno 20 tornado colpiscono diversi stati, una rarità per Febbraio

Nella giornata di ieri, mercoledì 28 Febbraio, una serie di tornado hanno colpito varie zone del Midwest degli Stati Uniti. In totale sono stati avvistati o segnalati circa una ventina di tornado, nell’Illinois, nell’Indiana, nel Michigan e nell’Ohio.

Uno dei paesi più colpiti è stato l’Ohio, con almeno 5 tornado confermati.

Un tornado EF2 nell’area di Blacklick nella Contea di Franklin prima di indebolirsi a EF1 nel comune di Jersey, Contea di Licking, a est di Columbus.

Un tornado EF1 a Hilliard nella Contea di Franklin. I danni sono avvenuti in un breve percorso a nord di Roberts Road.

Un tornado a Riverside, a est di Dayton nella Contea di Montgomery. Il tornado è proseguito nella Contea di Greene prima di indebolirsi.

Un tornado EF2 nei pressi di Springfield nella Contea di Clark, Ohio. Danni segnalati nella Contea di Madison, vicino all’area di Summerford.

Un tornado EF1 vicino a London e East Jefferson nella Contea di Madison.

Numerosi i danni a infrastrutture, alberi, veicoli, e alcuni edifici, ma per fortuna non si segnalano vittime o feriti gravi.

Un violento tornado è stato documentato anche nel Michigan. A Grand Blanc, vicino a Flint, un vortice EF-2 con venti superiori ai 180 km/h ha danneggiato quartieri residenziali, sradicato alberi e interrotto le linee del gas nelle prime ore di mercoledì.

Almeno 11 tornado sono stati confermati invece nel Nord dell’Illinois, di cui 10 nell’area di Chicago, anche qui con parecchi danni a strutture.

I tornado, come sappiamo, sono un fenomeno frequente in queste zone, ma nel mese di Febbraio rappresentano un rarità, soprattutto tornado così numerosi e violenti. Questa è la causa di una intensa perturbazione giunta dopo un periodo di temperature eccezionalmente elevate per il periodo che ha generato forti contrasti termici e la formazione di temporali a supercella in grado appunto di generare tornado.