Meteo: c’è ancora spazio per il freddo

Il meteo continua a mostrarsi molto dinamico nell’ultimo periodo. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a condizioni fortemente perturbate, con maltempo, piogge persistenti e nevicate abbondanti sulle nostre Alpi, che promettono di diventare a tratti eccezionali per la quantità di neve prevista nel corso di questo weekend. Questo scenario, pur portando con sé qualche danno a causa del forte maltempo, pone fine a un lungo periodo di alta pressione e significativa carenza di precipitazioni, un cambio di scenario che molti attendevano con impazienza.

Se da un lato piogge e nevicate in montagna hanno portato un po’ di sollievo, dall’altro il freddo vero e proprio sembra essere rimasto sullo sfondo durante questo inverno, e anche in questa fase così perturbata, continua a latitare. Le correnti, provenienti prevalentemente dai quadranti meridionali o occidentali, trasportano aria relativamente mite, facendo sì che le temperature, soprattutto al centro-sud, rimangano miti per il periodo. Con l’arrivo di marzo e l’aumento dell’intensità solare, si avverte addirittura una sensazione primaverile nelle ore centrali della giornata.

Tuttavia, le previsioni meteo ci riservano una sorpresa: la prossima settimana potrebbe segnare il ritorno di un clima più freddo, sorprendentemente invernale, rispetto a quanto vissuto finora. Nonostante marzo sia considerato un mese invernale dal punto di vista astronomico, capace di portare giornate fredde se non gelide, è importante sottolineare che non ci aspettiamo eventi estremi come ondate di freddo o nevicate in pianura, tipiche di altri anni.

Cosa accadrà allora? La prossima settimana vedrà l’arrivo di masse d’aria moderatamente più fredde di origine nord-atlantica, che porteranno, fin da Lunedì 4 Marzo, un calo delle temperature su valori più consoni alla stagione, anche al centro-sud, dove il maltempo continuerà a far sentire i suoi effetti. Seguirà un clima piuttosto frizzante, con temperature massime che si assesteranno intorno ai 12-15 gradi, vicine o leggermente al di sotto della media stagionale. Al sud e sulle isole maggiori, qualche grado in più manterrà l’atmosfera leggermente più mite, con picchi di 17-18 gradi.

Verso il finale della settimana, questa fase più fresca sembrerebbe destinata a concludersi, lasciando spazio a un ritorno di correnti più miti di origine sub-tropicale, con un conseguente aumento delle temperature. È un promemoria del fatto che, nonostante le giornate si allunghino inesorabilmente, l’inverno non ha ancora detto la sua ultima parola. Potremmo quindi vivere ancora giornate dal carattere invernale, un ultimo saluto della stagione fredda prima di immergerci definitivamente nella primavera. Manteniamo quindi un occhio attento alle previsioni e godiamoci la varietà climatica che questa transizione stagionale porta con sé.