Maltempo eccezionale: Aeronautica Militare emette avviso urgente

Un nuovo avviso è stato emesso dall’Aeronautica Militare in relazione alle condizioni meteorologiche estreme che stanno colpendo diverse regioni italiane. Il maltempo, caratterizzato da piogge intense, nevicate abbondanti e venti forti, è previsto persistere nelle prossime ore, mettendo sotto pressione le infrastrutture e la sicurezza delle persone.

Il ciclone denominato “FEDRA” continuerà a imperversare sulla penisola e le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni meteorologici, con particolare riguardo alle regioni del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Liguria, della Toscana, del Lazio e della Sardegna.

Nevicate eccezionali e piogge intense

Le previsioni indicano che nelle prossime 12 ore si verificheranno nevicate molto abbondanti, con accumuli che potranno raggiungere livelli eccezionali in alcune zone, in particolare sulle aree montuose della Valle d’Aosta e del Piemonte a partire dalle 1000/1200 metri di quota. Allo stesso tempo, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti su altre zone del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria.

Venti forti e mareggiate lungo le coste

I venti provenienti dai quadranti meridionali soffieranno con forza, con raffiche di burrasca o burrasca forte su diverse regioni, compreso il Piemonte, la Liguria, la Toscana e il Lazio, con particolare riferimento alle aree costiere. Lungo le coste esposte si prevedono forti mareggiate che potrebbero comportare rischi per la navigazione e danni alle infrastrutture costiere.

Sardegna

In Sardegna, i venti forti dai quadranti meridionali, che si protrarranno nelle prossime 30 ore, potrebbero causare problemi aggiuntivi, con forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede un graduale cambiamento della direzione dei venti verso occidente dalla sera, con conseguenti impatti sullo stato del mare e sulle condizioni meteorologiche.

Avviso di allerta anche per condizioni del mare

Le previsioni indicano uno stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, con un’estensione del fenomeno verso il Tirreno e lo Stretto di Sicilia dalle prossime ore di domani. Inoltre, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, accompagnate da mareggiate lungo le coste esposte.

Misure di sicurezza consigliate

Data la gravità della situazione e i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, si consiglia alla popolazione di rimanere aggiornata sui bollettini meteorologici e di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dagli effetti del maltempo. In particolare, si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti e di mettere in atto misure di prevenzione per ridurre il rischio di danni materiali e personali.