Maltempo: frana sul lungomare di Varazze

Varazze, Savona – Un tratto del lungomare Europa a Varazze è stato temporaneamente chiuso dopo il cedimento di alcuni massi che hanno invaso la strada panoramica nelle vicinanze della Baia dei Pescatori. L’incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza dei frequentatori e degli automobilisti.

Il Comune di Varazze ha immediatamente disposto la chiusura della strada e pianificato interventi per rimuovere la frana e riaprire al più presto il tratto interessato. L’operazione di rimozione dei detriti è prevista per domani, mentre le autorità locali valuteranno le opzioni disponibili per garantire la sicurezza del percorso e degli utenti.

Il tratto chiuso è particolarmente popolare tra i ciclisti e gli amanti delle passeggiate panoramiche, essendo parte di una suggestiva strada costiera che collega Varazze a Cogoleto. Quest’ultima, un tempo attraversata dalla ferrovia, è oggi percorsa da un tracciato ciclopedonale che offre viste mozzafiato sul mare e sull’entroterra ligure.

Le cause della frana potrebbero essere le piogge cadute abbondanti nelle ultime ore. Oggi il maltempo la farà da padrona su tutta la Liguria con precipitazioni insistenti, a tratti anche a carattere di nubifragio.