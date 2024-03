Valanga piomba in galleria in Val d’Aosta: le immagini

Sono ore delicate in Val d’Aosta dove le incessanti e forti nevicate stanno provocando crescenti disagi e criticità. Diverse le valanghe e slavine registrate nelle ultime ore.

Una, come vediamo dall’immagine, ha interessato l’imbocco di una galleria bloccando la strada di Gressoney, in provincia di Aosta. Al momento non risultano veicoli coinvolti.

Numerose le interruzioni e chiusure stradali in regione. Il sindaco di Aymavilles, in collaborazione con il primo cittadino di Cogne, ha preso la decisione di sospendere la circolazione lungo la strada regionale numero 47 di Cogne, a partire dal bivio della strada comunale di Ozein, fino a quando non ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Parallelamente, il sindaco di Cogne ha emesso un’ordinanza per la chiusura delle strade comunali Cogne-Lillaz e Cogne-Valnontey, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e degli automobilisti. La precauzione è massima, considerando il rischio valanghe che permane in diverse zone della regione.

La situazione più critica si è verificata nella parte alta della strada regionale 23, in località Eau-Rousse, al km 21+300, dove il sindaco di Valsavarenche ha deciso la chiusura al transito. Questa misura è stata presa in concomitanza con l’evacuazione preventiva di circa 30 persone dalla località di Pont. Tali azioni sono state coordinate dal dipartimento regionale Protezione Civile e vigili del fuoco, al fine di garantire la massima sicurezza della popolazione.

Le autorità locali hanno anche disposto la chiusura dei comprensori sciistici di Breuil Cervinia, Valtournenche e Monterosa ski tre valli, data l’elevata pericolosità delle condizioni meteorologiche. La neve sta cadendo in modo particolarmente intenso, soprattutto nelle zone del Sud-est della Valle d’Aosta, dalla Valtournenche alle valli del Gran Paradiso, attraversando la val d’Ayas, la valle di Gressoney e la valle di Champorcher.