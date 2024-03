Meteo: tempeste una dietro l’altra, altro week-end da incubo

Dopo il ciclone che ha colpito il nord Italia nel fine settimana appena trascorso, portando piogge e nubifragi per 24 ore consecutive e nevicate abbondanti sulle Alpi, il meteo non sembra voler concedere una tregua. Infatti, per il prossimo weekend, tra il 9 e il 10 marzo, si preannuncia l’arrivo di un’altra forte ondata di maltempo di origine atlantica, che punterà nuovamente verso il centro-nord, minacciando di portare piogge intense e nubifragi.

Le regioni del centro-nord si preparano a fronteggiare l’arrivo di questa nuova perturbazione, con una massa d’aria fredda proveniente dal nord Atlantico pronta a scatenare un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Si attendono piogge battenti, nubifragi, e ulteriori nevicate in montagna, con potenziali accumuli di pioggia significativi, localmente superiori ai 100-150 mm, che potrebbero incidere pesantemente sui territori già provati dagli eventi recenti.

Rischio idro-geologico elevato?

La principale preoccupazione riguarda il rischio idro-geologico: le piogge previste per il weekend cadranno su terreni già saturi, aumentando notevolmente la probabilità di frane, smottamenti, allagamenti ed esondazioni. La situazione richiede la massima attenzione e una preparazione adeguata da parte delle autorità locali e della protezione civile, per mitigare gli impatti potenzialmente devastanti di questo nuovo evento meteorologico.

Le autorità e le comunità locali sono chiamate a mettere in atto misure preventive, monitorando i corsi d’acqua e rafforzando le difese contro il rischio di esondazioni. La popolazione è invitata a seguire attentamente gli aggiornamenti meteo e ad adottare comportamenti prudenti, specialmente nelle aree più a rischio, per evitare situazioni di pericolo durante il passaggio della perturbazione.