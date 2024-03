Frana in Perù: massi enormi travolgono auto, il VIDEO è scioccante

Una frana si è verificata in un’area montuosa del Perù ed è stata immortalata in un video divenuto virale in rete. Come possiamo vedere dalle immagini, mentre un convoglio di veicoli si muoveva lungo una tortuosa strada di montagna, una frana improvvisa ha scatenato il panico.

🔴⚠️ In #Peru , trucks were caught in a landslide: giant boulders literally crushed several cars and made huge craters in the asphalt. "Destiny" in real life. pic.twitter.com/5nFFVkNwe5 — @PalasAtenea🍊 (@AthenaMia2nd) March 5, 2024

In un istante, enormi massi hanno cominciato a rotolare giù per il costone della montagna, colpendo violentemente uno dei veicoli e travolgendo anche il camion che stava riprendendo la scena. La dashcam ha immortalato la scena agghiacciante, mostrando la devastazione causata dalla caduta dei massi.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non si sono registrate vittime. Tuttavia, due camion e un’autovettura sono stati coinvolti nel tragico evento, subendo danni considerevoli.

Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia Nexta, le squadre di soccorso sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione sulla strada compromessa.

Questo incidente mette in evidenza il pericolo imminente che le frane rappresentano nelle regioni montuose, dove le condizioni del terreno possono cambiare in modo repentino e imprevedibile. È un promemoria della necessità di adottare misure preventive e di monitoraggio costante per proteggere le comunità locali e i viaggiatori che si avventurano su queste strade pericolose.