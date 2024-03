Interruzione di Facebook e Instagram: problemi di accesso e caricamento dei social network

Oggi, martedì 5 marzo, milioni di utenti in tutto il mondo si sono trovati improvvisamente impossibilitati ad accedere a Facebook e Instagram. Diversi rapporti di disservizio sono emersi negli ultimi minuti, con utenti che segnalano problemi di caricamento delle pagine e impossibilità di accesso sia tramite browser che tramite app.

Secondo i report, l’incidenza dei problemi è aumentata significativamente intorno alle ore 16, come evidenziato dal portale Downdetector. Gli utenti hanno condiviso le proprie esperienze su altre piattaforme social, come Twitter, manifestando frustrazione per essere stati improvvisamente disconnessi dai loro account.

Le segnalazioni variano, con alcuni utenti che hanno incontrato una schermata bianca vuota quando hanno cercato di accedere ai social, mentre altri hanno ricevuto un messaggio di “Sessione scaduta”. Anche l’applicazione di Messenger e Threads, entrambe parte dell’ecosistema Meta (ex Facebook), sembra essere stata interessata dall’interruzione.

I tentativi di ricaricare le pagine non hanno risolto i problemi, con molti utenti che hanno continuato a ricevere lo stesso messaggio di errore. Ciò ha portato a una significativa interruzione dell’esperienza utente, con l’impossibilità di visualizzare i post, i Reel e le Storie su Instagram, oltre all’impossibilità di comunicare tramite Messenger.

Al momento, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, per chiarire le cause di questa interruzione improvvisa. Gli utenti rimangono in attesa di ulteriori informazioni e sperano che il problema venga risolto il prima possibile.