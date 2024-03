Terremoto in Iran, ci sono danni

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso la provincia orientale iraniana del Sistan-Baluchestan questa notte, alle ore 5:20 italiane. Secondo i dati forniti dall’Istituito geofisico statunitense Usgs, il sisma ha avuto epicentro a 66 km a nord-ovest di Fanouj, nel sud-est dell’Iran, ad una profondità di 35 km.

La scossa tellurica ha lasciato dietro di sé una scia di danni significativi, interessando diverse città e villaggi della provincia. Tuttavia, al momento, non si hanno notizie di eventuali feriti o vittime.

La Mezzaluna Rossa ha prontamente avviato le operazioni di soccorso e valutazione dei danni, dispiegando risorse per assistere le comunità colpite e per garantire il supporto necessario in questa fase delicata.