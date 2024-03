Fulmine colpisce aereo in volo: il VIDEO girato a Vancouver

Un video spettacolare arriva dal Canada e mostre gli istanti in cui un fulmine colpisce in pieno un aereo in volo, sopra l’aeroporto internazionale di Vancouver, nella Columbia Britannica. Il filmato ha fatto il giro del web nelle ultime ore.

Le immagini amatoriali mostrano chiaramente il momento in cui il fulmine ha colpito il velivolo, provocando un’esplosione di scintille e una breve fiammata intorno all’ala. Fortunatamente, nonostante l’aspetto spettacolare dell’incidente, l’aereo è riuscito a mantenere la sua stabilità e a proseguire il volo senza problemi evidenti e conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio.

L’impatto del fulmine ha scatenato una serie di reazioni da parte dei passeggeri a bordo e degli spettatori a terra, con molti che hanno espresso incredulità e preoccupazione per l’incolumità dell’aeromobile e dei suoi occupanti. Tuttavia, le autorità aeroportuali e gli esperti hanno sottolineato che gli aerei moderni sono progettati per resistere a eventi atmosferici estremi, tra cui i fulmini, e che i piloti sono addestrati a gestire situazioni di emergenza in modo efficace.

In primo luogo, è importante comprendere che gli aeromobili moderni sono progettati con una serie di sistemi di protezione contro i fulmini. La struttura stessa dell’aereo è spesso realizzata con materiali conduttivi che consentono al fulmine di attraversare l’aeromobile senza danneggiarlo significativamente. Inoltre, i moderni aerei commerciali sono dotati di sistemi di scarico statico e dispositivi di protezione contro i fulmini che aiutano a dissipare l’elettricità generata dall’impatto.

Tuttavia, nonostante queste precauzioni, un fulmine può ancora causare problemi. L’impatto può interferire temporaneamente con i sistemi elettrici dell’aereo, provocando guasti temporanei o malfunzionamenti. In alcuni casi, ciò potrebbe portare a problemi di comunicazione o di navigazione, anche se di solito non rappresenta una minaccia immediata per la sicurezza del volo. Gli equipaggi di volo sono addestrati per gestire situazioni di emergenza e sono in grado di reagire prontamente a eventuali problemi causati da un fulmine.

Uno degli aspetti più pericolosi di un fulmine è il rischio di incendio. Se il fulmine colpisce una parte dell’aereo contenente carburante o altri materiali infiammabili, c’è il rischio che possa innescare un incendio. Tuttavia, grazie ai sistemi di sicurezza avanzati e alle procedure di emergenza rigorosamente seguite dagli equipaggi di volo, gli incendi causati da fulmini sono estremamente rari.