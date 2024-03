Maltempo improvviso: GRANDINE e disagi in Abruzzo, impressionanti cumuli di ghiaccio a Teramo [VIDEO]

Nelle ultime ore, una massa d’aria fredda e instabile in quota ha scatenato temporali diffusi, alcuni dei quali di notevole intensità, sulle regioni centrali dell’Italia. Tra le zone maggiormente colpite figura l’Abruzzo, dove la situazione è diventata critica, specialmente nell’entroterra e lungo le coste.

La città di Teramo è stata particolarmente colpita dalla furia della grandine. In tarda mattinata, un’ondata di chicchi di ghiaccio (grandine mista probabilmente a graupel) ha imbiancato le strade come se fosse appena caduta neve. Le strade sono state letteralmente coperte da uno spesso strato di grandine, rendendo la circolazione veicolare estremamente difficile e pericolosa. Non solo Teramo, ma anche Pescara ha subito l’assedio della grandine, che ha colpito sia le zone costiere che quelle collinari, causando disagi diffusi e qualche danno materiale.

Le immagini che giungono dai luoghi colpiti testimoniano l’impressionante accumulo di ghiaccio sulle strade, con spessori che in alcuni punti hanno raggiunto anche i 5-10 centimetri. Alcune macchine sono rimaste immobilizzate.

Le operazioni di sgombero delle strade sono state avviate immediatamente, con l’intervento delle spalaneve per rimuovere il ghiaccio accumulato e ripristinare la viabilità. Tuttavia, i disagi alla circolazione stradale sono stati significativi, con rallentamenti e code che hanno reso complicati gli spostamenti in diverse aree della regione.