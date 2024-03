Allerta Meteo dalla Protezione Civile: Forte Maltempo in arrivo su tutta Italia

Una nuova allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche che sta interessando il nord Italia in queste ore e che si prevede intensificherà nella tarda serata di oggi e nella giornata di domani. Si prevedono ingenti quantitativi di pioggia e neve al centro-nord, mentre nel centro-sud ci sarà vento forte.

Secondo il comunicato della Protezione Civile, una vasta area perturbata proveniente dalla Francia si sta avvicinando all’Italia e determinerà una fase di maltempo generalizzato. Le precipitazioni saranno diffuse e abbondanti soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, mentre si assisterà a un rinforzo della ventilazione su gran parte del Paese.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 9 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I rinforzi più intensi si avranno sui relativi settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla notte di oggi, si prevedono inoltre nevicate, al di sopra dei mille metri, su Valle D’Aosta e Piemonte, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. In avviso, dalle prime ore di domani, domenica 10 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria, in rapida estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 10 marzo, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla sull’intero territorio di Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, sulla restante parte della Liguria e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna.

La popolazione è invitata a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per fronteggiare al meglio gli effetti del maltempo previsto nei prossimi giorni.