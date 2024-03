Meteo: MALTEMPO a più riprese, ma la PRIMAVERA è anche questo

Amici e appassionati di meteorologia, mentre ci aspettiamo di immergerci nelle soleggiate e miti giornate che la primavera solitamente promette, ci scopriamo invece ad affrontare uno scenario climatico che si dimostra tutt’altro che sereno. È innegabile come le perturbazioni abbiano preso il sopravvento, manifestandosi con una cadenza pressoché incessante. Questi fenomeni atmosferici, che portano la pioggia tanto desiderata dopo un periodo invernale eccezionalmente arido, rappresentano un “balsamo” per i nostri ambienti naturali che languono in cerca di acqua.

Tuttavia, tali condizioni meteorologiche hanno portato in alcuni casi a complicazioni, in particolare per le regioni settentrionali del nostro Paese: ci riferiamo al verificarsi di allagamenti, esondazioni di corsi d’acqua, frane e smottamenti. Anche i grossi quantitativi di neve caduti sulle Alpi, specie quelle di nord-ovest, hanno creato non pochi disagi.

Criticità e disagi che, alla luce della prossima perturbazione prevista per il weekend, potrebbero intensificarsi a causa delle previste abbondanti precipitazioni.

Tanto altro maltempo in arrivo

Esaminando le ultime analisi fornite dai modelli meteo, si evince che questo periodo di instabilità non sembra avviarsi verso una conclusione rapida. Piuttosto, si prospetta un’estensione temporale che potrebbe comprendere una settimana o addirittura altri dieci giorni caratterizzati da instabilità, durante i quali il territorio nazionale sarà interessato da un susseguirsi di fronti perturbati che si tradurranno in piogge e temporali dislocati in varie zone della penisola.

Per quanto attiene alle temperature, non si prevedono incrementi che possano essere definiti come significativi. Al contrario, si prevede che queste si mantengano al di sotto o in linea con le medie stagionali, specialmente nelle regioni centro-meridionali, dove, nell’arco della settimana a venire, si assisterà all’ingresso di masse d’aria più fredde, provenienti dai settori nordici e dai Balcani.

La primavera è anche questo: dinamicità e piogge

Importante è però sottolineare che non c’è nulla di eccezionalmente insolito in ciò che stiamo osservando. Marzo, seppur accolto come il portale verso la primavera meteorologica, non dimentica i propri legami con il freddo inverno. È bene ricordare che la primavera è una stagione notoriamente capricciosa e spesso mutevole, capace di presentare improvvisi ritorni al freddo che richiamano la stagione che si è appena lasciata alle spalle. Questo è il volto autentico della primavera: un continuo succedersi di dinamiche meteorologiche, un alternarsi di rovesci, temporali e brevi intervalli più secchi.

In questo frangente temporale che stiamo vivendo, il tempo perturbato e i cieli plumbei stanno dominando la scena, relegando a rare apparizioni i momenti di sereno. Tuttavia, non è il caso di lasciarsi andare allo sconforto: le giornate soleggiate e il tepore che abitualmente contraddistinguono la primavera non sono stati annullati, bensì soltanto posticipati.

La natura continua a seguire i propri cicli, nonostante tutto, e con l’avanzare del tempo, le giornate luminose e miti che simboleggiano il risveglio primaverile torneranno a far parte del nostro vissuto quotidiano.