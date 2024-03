Paura a Roma: crolla muro lungo 25 metri a Trastevere

Paura a Roma in pieno centro nella tarda serata di ieri, sabato 9 marzo. Un imponente muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è franato a terra nel suggestivo quartiere di Trastevere, precisamente in via Francesco di Sales.

Il crollo improvviso ha generato attimi di apprensione e caos, ma fortunatamente, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. Tuttavia, diverse automobili, sepolte sotto i detriti, hanno subito danni rilevanti.

Le autorità competenti, pronte a intervenire in situazioni di emergenza come questa, sono state prontamente dispiegate sul luogo dell’incidente. Oltre ai vigili del fuoco, si sono attivati anche le forze dell’ordine, che hanno lavorato in collaborazione con una squadra specializzata e con il Nucleo Gos, dotato di mezzi di movimento terra, al fine di ripristinare la viabilità della strada. L’obiettivo immediato è stato quello di rimuovere le macerie e liberare la strada dai mezzi coinvolti nell’accaduto, garantendo così la sicurezza dei cittadini e il ripristino della normale circolazione veicolare.

Via Francesco di Sales, una strada che trae il suo nome dalla vicinanza alla Chiesa e al Monastero della Visitazione dedicati a San Francesco di Sales, è situata tra Via della Lungara e Via delle Mantellate. Oggi, questo tratto di strada è parte integrante del tessuto urbano di Roma, anche se la sua storia è legata indissolubilmente alla presenza della Chiesa e del Monastero, oggi inglobati nel complesso carcerario di Regina Coeli.