Tempesta Monica su Italia e Francia: 6 dispersi in Occitania

La perturbazione che sta sferzando l’Italia in queste ore portando maltempo soprattutto al centro-nord e venti forti al Sud, ha colpito fra la tarda serata e la nottata appena trascorsa anche la Francia. Le piogge abbondanti cadute in poco tempo hanno dato vira a una serie di alluvioni nell’area meridionale dell’Occitania, fra le regioni più colpite, in particolare nella zona del dipartimento del Gard. Il bilancio dell’ondata di maltempo parla di almeno 6 dispersi, fra cui 2 bambini.

Secondo quanto riferito dalla prefettura, una famiglia è stata travolta dalle acque a Dions, a nord di Nimes, intorno alle 23:30 di sabato. Il padre e i suoi due figli, di 4 e 13 anni rispettivamente, sono stati portati via dalla furia delle acque. La tragedia si è poi ripetuta a Goudargues, nel nord del dipartimento, intorno alle 5 di domenica mattina, quando altre due persone sono state inghiottite dalle rapide dell’alluvione. A queste si aggiunge un automobilista già disperso dalla sera di sabato a Gagnieres, sempre nel nord del dipartimento.

Le inondazioni e le maggiori criticità riguardano le località di l’Yonne, la Charente-Maritime, la Gironda, le Landes, i Pirenei Atlantici, l’Ardèche, la Lozère, l’Aveyron, il Gard, le Bocche del Rodano e il Var.

Le autorità locali hanno subito mobilitato squadre di soccorso e mezzi di emergenza per affrontare la situazione critica. Gli sforzi sono stati concentrati nel tentativo di trovare eventuali sopravvissuti e di garantire la sicurezza della popolazione rimasta esposta al pericolo delle inondazioni.