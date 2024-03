Disastrosa frana in Val d’Aosta: massi e detriti sulla strada della Valle del Lys [VIDEO]

Un improvviso crollo di massi, innescato probabilmente dal maltempo degli ultimi giorni, ha interrotto la normale circolazione lungo la Strada Regionale 44 della Valle del Lys, precisamente in località Ronc Grangia, nel territorio del comune di Pont-Saint-Martin (Aosta). Il cedimento ha causato notevoli danni alla carreggiata, che è stata invasa dai detriti, rendendo la strada inaccessibile ai veicoli.

Nonostante l’interruzione, la Valle del Lys non è rimasta isolata. Nel comune di Perloz, nella località di Tour d’Hereraz, è disponibile una viabilità alternativa per il traffico leggero, garantendo una via di fuga per coloro che necessitano di spostarsi attraverso la regione.

Le autorità locali, comprese quelle dei comuni più a monte come Gressoney-La-Trinité, hanno emesso raccomandazioni agli automobilisti, invitandoli a evitare la zona colpita e a utilizzare percorsi alternativi solo in caso di necessità impellente. Questa precauzione mira a garantire la sicurezza degli utenti della strada e ad evitare ulteriori incidenti o complicazioni.

Ecco il video relativo alla frana avvenuta nel pomeriggio di oggi: