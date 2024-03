Meteo: ora spazio alla Primavera, ma Marzo e Aprile possono sorprendere

Il Carosello Climatico di Marzo: tra Anticiclone e perturbazioni

L’atmosfera che avvolge lo Stivale si prepara a danzare al ritmo di una forte dinamicità, prospettando scenari atmosferici di grande vivacità che non si registravano da tempo immemore. Dopo aver assistito a un periodo prolungato di instabilità atmosferica, con fenomeni di precipitazione intensi, nubifragi e abbondanti nevicate che hanno imbiancato le nostre alture (soprattutto le Alpi), si prospetta, a partire dalla metà del mese di marzo, un’interludio di stabilità climatica. L’anticiclone, facendo nuovamente capolino dopo una lunga attesa, promette di elevare il mercurio dei termometri con valori che oscilleranno intorno ai 18-20°C.

Eppure, questa pausa nell’instabilità sembra destinata a durare poco, poiché il ritorno delle perturbazioni di matrice atlantica è previsto immediatamente dopo il 18 marzo, confermando la notevole variabilità che caratterizza questo periodo dell’anno.

Malgrado si prospetti una temporanea fase di clima più mite e placido intorno alla metà del mese, il pattern meteorologico si annuncia tutt’altro che uniforme e prevedibile. La bilancia meteorologica penderà tra momenti di calma e repentine virate verso condizioni turbolente, con una sequenza di perturbazioni atlantiche in agguato, pronte a riportare il maltempo sul territorio nazionale. Non si devono tralasciare al contempo le eventuali incursioni di masse d’aria calde provenienti dalle latitudini meridionali del continente africano, capaci di innalzare in modo repentino le temperature e alterare la stabilità atmosferica.

Prospettive per Aprile: un mese di capricci meteorologici?

La ridefinizione delle dinamiche pressorie tra l’oceano Atlantico e il continente europeo, un processo avviato già nelle ultime settimane del mese di febbraio e che potrebbe risentire degli effetti di un Final Warming sopraggiunto anticipatamente, lascia intravedere un mese di aprile dai contorni incerti. Si prevede un mese contraddistinto da un incessante alternarsi di condizioni climatiche disparate, che potrebbero spaziare da intense perturbazioni a vere e proprie ondate di calore africano.

Di fronte a tale scenario di notevole incertezza, si stagliano con prepotenza diverse eventualità: fenomeni quali piogge copiose, temporali e grandinate potrebbero essere sostituiti in breve tempo da giornate dal sapore estivo, con temperature particolarmente elevate, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole. Questa volatilità climatica impone alle varie sfere della vita quotidiana, dalla sfera agricola alle attività ricreative all’aperto, fino alla gestione delle risorse idriche, una necessaria vigilanza e un costante aggiornamento sulle condizioni meteorologiche in evoluzione.