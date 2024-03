Paura e molti feriti su volo di Linea Airlines per vuoto d’aria

Cinquanta persone sono rimaste ferite durante il volo LA800 della Latam Airlines, che collegava Sydney, Australia, ad Auckland, Nuova Zelanda. Tredici passeggeri sono stati ricoverati a seguito dell’incidente, uno dei quali in condizioni critiche. La compagnia aerea ha descritto l’evento come “un evento tecnico che ha causato un forte movimento”, avvenuto a seguito di una perdita di quota improvvisa generata da un problema tecnico non ancora specificato. Secondo i media internazionali, alla base dell’incidente ci sarebbe stato un vuoto d’aria che ha causato un brusco “movimento” verso il basso a bordo del velivolo.

Nonostante l’accaduto, l’aereo è riuscito ad atterrare senza ulteriori inconvenienti all’aeroporto di Auckland, proseguendo poi il suo viaggio previsto verso il Cile.

Le testimonianze raccolte dagli aeroporti e dai passeggeri delineano un quadro agghiacciante dell’accaduto. La maggior parte dei passeggeri non aveva allacciato le cinture di sicurezza al momento dell’evento, ed è stata violentemente catapultata contro il soffitto dell’aereo prima di ricadere sui sedili. “La gente ha iniziato a urlare, diverse persone hanno danneggiato l’interno dell’aereo colpendolo con la testa o con le spalle, sembrava di essere sulle montagne russe. È durato una frazione di secondo, ma è sembrato un momento lunghissimo. Poi, per fortuna, tutto è tornato alla normalità”, ha riferito un passeggero.

L’incidente ha sollevato interrogativi sull’affidabilità dei sistemi di bordo del Boeing 787-9 coinvolto e sulla gestione della sicurezza da parte di Latam Airlines, specialmente durante la fase di “crociera”, tradizionalmente considerata la più sicura del volo. L’attenzione si concentra ora sulle dichiarazioni del comandante, che ha riferito di una “temporanea perdita di funzionalità degli strumenti di navigazione”, prontamente risolta. Questo ha portato ulteriori preoccupazioni sull’affidabilità dei Boeing, già sotto scrutinio per problemi precedenti.

Nonostante l’incidente, l’equipaggio e i soccorritori hanno agito con prontezza per assicurare assistenza ai feriti. Latam Airlines si è impegnata a collaborare con le autorità competenti per chiarire le cause dell’evento e ha sottolineato l’importanza della sicurezza dei passeggeri, assicurando che verranno prese tutte le misure necessarie per prevenire futuri inconvenienti.

