Tornado si abbatte su Sabaudia, ci sono danni [VIDEO]

Continua l’instabilità al Centro-Sud. Come previsto temporali localmente intensi stanno interessando gran parte delle regioni centro-meridionali, in particolar modo le aree interne e costiere tirreniche.

Nel primo pomeriggio una piccola tromba d’aria (o tornado) si è verificata a Sabaudia, in provincia di Latina, nella zona di Sant’Andrea.

Il vortice tornadico si è abbattuto in una zona di campagna, come mostrano le immagini, interessando una zona coltivata dove vi sono alcune serre. I forti venti hanno provocato diversi danni, risucchiando e scaraventando via coperture e teloni.

Eventuali aggiornamenti nei prossimi minuti.