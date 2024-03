Anche gli Stati Uniti d’America hanno appena vissuto l’inverno più caldo

Gli Stati Uniti d’America hanno appena vissuto l’inverno più caldo mai registrato, con temperature da record che hanno tenuti lontani neve e ghiaccio, facendo sì che i mesi solitamente più freddi dell’anno sembrassero una sorta di autunno prolungato in molte parti del paese.

Per milioni di persone che vivono negli Stati Uniti centro-settentrionali e nord-orientali, è stata la stagione invernale più mite della loro vita. Vaste aree hanno avuto un “non inverno”: molti degli stati tradizionalmente più freddi – come New York, Vermont, Dakota del Nord, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan e New Hampshire – hanno stabilito nuovi livelli record di calore per la stagione, conclusasi alla fine di febbraio (secondo il calendario meteorologico), come riportato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

In generale, l’inverno è stato più caldo di 5,4°F (3°C) rispetto alla media a lungo termine, un enorme aumento di 0,8°F (0,4°C) rispetto al precedente record stabilito nell’inverno 2015-2016. Gli Stati Uniti non avevano avuto un inverno più caldo in 130 anni di rilevamenti, e probabilmente anche prima.

“Invece di neve, molte regioni hanno avuto pioggia, con l’inverno che risulta uno dei più piovosi mai registrati, in particolare nell’ovest degli USA, colpito da una serie di “fiumi atmosferici” durante febbraio. Los Angeles ha ricevuto tre volte la sua pioggia media durante febbraio.

Le temperature medie stanno aumentando durante tutto l’anno a causa dei cambiamenti climatici provocati dalla combustione di combustibili fossili, ma i dati mostrano che le regioni più fredde, e i periodi più freddi dell’anno, stanno generalmente riscaldandosi a tassi più veloci di tutti, secondo gli esperti.

“Abbiamo segnato vari record di calore, in particolar modo nel Midwest, e un calo drastico del ghiaccio sui Grandi Laghi. Abbiamo riscontrato, di conseguenza, l’avvio anticipato della stagione dello sciroppo d’acero in alcune regioni. Inoltre, il calore ha favorito l’insorgenza di incendi e tornado inaspettati in alcune parti del Midwest,” hanno detto gli esperti.

L’incremento delle temperature sta influenzando la produzione di sciroppo d’acero, che richiede un delicato insieme di condizioni climatiche per avviarsi – temperature sopra lo zero durante il giorno, ma sotto lo zero di notte. Quest’anno, la stagione è iniziata settimane prima del normale in alcuni stati, e c’è evidenza che stia diventando più breve a causa della crisi climatica, influenzando i volumi di produzione dello sciroppo.

L’assenza di ghiaccio poi ha avuto effetti a cascata sulle comunità e sull’economia, influenzando le stagioni di pesca e le gare sportive invernali.

“Questa situazione è ancora una volta un promemoria dell’urgenza nell’agire contro i cambiamenti climatici,” ha dichiarato Michael Mann, scienziato climatico presso l’Università della Pennsylvania. Va detto però che i meteorologi affermano che El Niño, come previsto lo scorso autunno, è stato il principale fattore trainante di questa anomalia calda che è persistita durante tutto l’inverno. El Niño di solito produce inverni insolitamente caldi attraverso il settore settentrionale della nazione.

Gli effetti non si sono limitati soltanto all’America ma molte altre parti del pianeta hanno vissuto un inverno e un febbraio eccezionalmente miti. Secondo il Copernicus Climate Change Service, Febbraio è stato il mese più caldo mai registrato anche a livello globale, continuando una serie di nove mesi consecutivi che hanno stabilito nuovi record di temperatura.