Ora legale 2024: quando cambia l’orario e la decisione sull’ABOLIZIONE

L’introduzione dell’ora legale, una pratica adottata per ottimizzare l’uso della luce solare nelle serate estive e conseguire un risparmio energetico, torna periodicamente al centro del dibattito pubblico, specie in prossimità della fine di marzo. È in questa data, quest’anno precisamente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, che si procede con l’avanzamento delle lancette di un’ora, segnando così l’inizio dell’ora legale. Questa misura, introdotta con l’obiettivo primario di ridurre il consumo di energia elettrica, ha suscitato negli anni reazioni contrastanti, alimentando un dibattito che va oltre la mera questione energetica per toccare tematiche legate alla salute e al benessere delle persone, oltre che alle loro abitudini di vita.

Il contesto europeo e la situazione italiana hanno visto evolversi la discussione sull’ora legale in modo significativo. Nel 2018, la Commissione Europea ha intrapreso un’indagine preliminare, coinvolgendo i cittadini europei attraverso una consultazione pubblica, per valutare l’orientamento generale rispetto alla potenziale abrogazione di questo cambiamento orario stagionale. Il risultato ha visto una prevalenza di opinioni favorevoli all’eliminazione dell’ora legale, spingendo la Commissione a proporre la sua abolizione a partire dal 2021, lasciando tuttavia agli Stati membri la libertà di optare definitivamente per l’ora legale o per quella solare.

Successivamente, nel 2019, il Parlamento europeo ha votato con una larga maggioranza, l’84% dei voti, una risoluzione che mirava a eliminare il cambio orario stagionale per tutti gli Stati membri, ponendo le basi per un’abolizione dell’ora legale che sembrava ormai imminente. La risoluzione stabiliva che ogni Stato membro avrebbe dovuto comunicare la propria scelta tra ora legale e ora solare entro il 1° aprile 2020, prevedendo l’applicazione dell’ultimo cambio orario nell’ottobre 2021. Nonostante ciò, l’approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo è stata rinviata, in attesa di una valutazione più approfondita degli impatti di tale decisione, in particolare sul corretto funzionamento del mercato interno.

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 ha ulteriormente complicato il quadro, rallentando i lavori legislativi dell’Unione Europea e portando a un temporaneo stallo nella decisione finale sull’ora legale. Di conseguenza, nonostante le discussioni e le risoluzioni, il sistema dell’ora legale rimane in vigore in Italia, così come negli altri Paesi membri, senza che sia stata presa una decisione definitiva riguardo alla sua abolizione.

Le considerazioni e i dibattiti in Italia e in Europa riguardo all’ora legale si articolano su più livelli. Da un lato, vi sono le argomentazioni a favore di questa pratica, che sottolineano il potenziale risparmio energetico e la possibilità di godere di più ore di luce durante le serate estive. Dall’altro lato, emergono preoccupazioni relative agli effetti negativi che l’ora legale può avere sulla salute delle persone, tra cui disturbi del sonno e variazioni dell’umore, sollevando dubbi sulla reale efficacia del risparmio energetico in un contesto di abitudini di consumo moderne.

In conclusione, l’ora legale e il doppio cambio orario nel corso dell’anno rimangono attualmente in vigore in Italia, così come nel resto d’Europa, ma il futuro di questa pratica rimane ancora incerto. La decisione finale sarà il risultato del dibattito nazionale e delle determinazioni che verranno assunte a livello europeo. Sarà cruciale valutare con attenzione i pro e i contro dell’ora legale, considerando non solo gli aspetti legati al risparmio energetico, ma anche l’impatto sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini.