Meteo: ecco su quali regioni pioverà nel weekend

Con l’arrivo del weekend, l’attenzione si sposta inevitabilmente verso le previsioni meteo, soprattutto quando si ha in programma di trascorrere del tempo all’aperto. La primavera è ormai alle porte, e con essa si intensifica il desiderio di godere delle prime giornate tiepide, ideali per gite fuori porta o semplicemente per una passeggiata nel verde. Tuttavia, sembra che questo weekend potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di tempo atmosferico, non del tutto favorevole per chi aveva in mente di sfruttare questi giorni di pausa.

Sabato 16 marzo, una perturbazione di debole intensità si muoverà rapidamente attraverso la penisola, portando condizioni di instabilità. Al mattino, ci aspettiamo piogge intermittenti che interesseranno principalmente il Triveneto, con una maggiore incidenza sulle zone montuose e sul Friuli Venezia Giulia, nonché sulla Toscana e la Liguria centro-orientale. Queste precipitazioni, seppur di debole o al massimo moderata intensità, si sposteranno nel pomeriggio verso il Centro e il Sud, toccando in modo sparso le regioni, in particolare le aree interne. Verso sera, è probabile che alcuni fenomeni persistano nel Sud, specialmente tra Puglia, Basilicata e Campania, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale. Per il resto dell’Italia, si prevede un clima più asciutto. Le temperature massime potrebbero toccare i 19-20 gradi al Nord e i 17-18 gradi al Centro-Sud.

Domenica 17 marzo, la situazione meteorologica migliorerà grazie all’aumento della pressione atmosferica, che garantirà condizioni più stabili. I residui della perturbazione di sabato si limiteranno a interessare l’estremo Sud, in particolare la Calabria. Nelle altre regioni, non dovrebbero verificarsi fenomeni significativi. Nonostante un contesto più stabile, i cieli rimarranno prevalentemente nuvolosi o coperti, con schiarite più frequenti al Nord-Ovest e sulle regioni adriatiche. Le temperature sono previste in lieve aumento.

In sintesi, il fine settimana sarà caratterizzato da un mix di stabilità atmosferica e disturbi localizzati. Se avete in programma un’uscita nella giornata di Sabato, tenete l’ombrello a portata di mano, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, perché il rischio di piovaschi sarà concreto. Andrà sicuramente meglio Domenica, con tempo asciutto su quasi tutta la penisola.