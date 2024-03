Meteo: Anticiclone che fatica! Inizio settimana prossima molto incerto

Nella complessa scacchiera meteorologica che caratterizza il clima del Mediterraneo, l’alta pressione sta trovando difficoltà ad affermare il suo dominio sulle regioni centro-orientali del bacino. La Penisola italiana, in particolare, resta esposta a correnti di aria fresca in quota che determinano un clima di instabilità. Tale situazione climatica si traduce in un tempo variabile, segnato da passaggi nuvolosi e precipitazioni sparse.

Nel corso dei prossimi giorni, si prevede che questo schema meteorologico persista. La presenza dell’alta pressione sarà intermittente, lasciando spazio a impulsi instabili, sebbene di intensità modesta. Questi fenomeni porteranno delle precipitazioni, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali della Penisola.

La tendenza meteo non sembra destinata a mutare con l’avvento della nuova settimana. La giornata di lunedì 18 marzo si preannuncia contrassegnata da condizioni meteo incerte, con una copertura nuvolosa estesa e più densa sulle regioni centro-nordorientali e nelle zone interne del Sud. Si attendono rovesci e piovaschi in alcune aree, quali i settori alpini, il Friuli Venezia Giulia e, nel tardo pomeriggio e in serata, lungo l’Appennino centro-meridionale e sulle coste del medio e basso Adriatico. Si tratterà, per lo più, di fenomeni di debole intensità e di breve durata, accompagnati da temperature stazionarie o in leggero calo.

Anche la giornata di martedì 19 si prospetta variabile, con un alternarsi di nuvolosità e schiarite, queste ultime più frequenti in prossimità delle zone costiere. Le precipitazioni previste sono poche, con qualche isolato piovasco previsto sulle Alpi Piemontesi e solo sporadicamente nelle zone interne del Sud peninsulare. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Mercoledì 20 continuerà a mostrarsi un quadro meteo incerto, con un mix di nubi e schiarite, queste ultime più ampie al Sud Italia. Nuvolosità più marcata interesserà invece il centro-nord, con la possibilità di piogge e alcuni temporali che potrebbero svilupparsi nella seconda parte della giornata, in particolar modo sul nord-ovest e sulla Toscana. Le altre zone, per lo più, si manterranno asciutte. Ancora una volta, le temperature rimarranno pressoché invariate.

Per restare aggiornati su eventuali cambiamenti e sviluppi del quadro meteorologico, è consigliabile seguire gli aggiornamenti forniti nei prossimi giorni. Cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche possono sempre verificarsi, specialmente in un contesto di variabilità/instabilità come quello attuale, e una corretta informazione è essenziale per affrontare al meglio le giornate.