Meteo Reggio Calabria prossimi giorni Domenica 24 – Martedì 26 Marzo

Domenica, 24 Marzo 2024:

Per Domenica, il cielo si presenterà in prevalenza sereno per gran parte della giornata. Tuttavia, nelle prime ore del mattino e durante la serata sono previste nubi sparse, con umidità che tenderà ad aumentare leggermente. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, oscillando tra i 13°C e i 20°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 12 e i 23 km/h provenendo prevalentemente da nord, nord-ovest.

Lunedì, 25 Marzo 2024:

La giornata di Lunedì si aprirà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata sono previste nubi sparse che si trasformeranno in piogge deboli a partire dalle ore 10:00. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 20.8°C. Il vento, inizialmente proveniente da nord-nord-ovest, cambierà direzione verso nord-ovest e poi a nord, diminuendo progressivamente di intensità.

Martedì, 26 Marzo 2024:

Per Martedì è prevista una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa e piogge deboli a partire dalle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno costanti attorno ai 16-19.7°C. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità compresa tra i 9 e i 27 km/h.