Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.3 al Confine Slovenia-Croazia, avvertito a Trieste

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 10:21:55 del 24 marzo 2024 sul Confine Slovenia-Croazia, con epicentro localizzato nei pressi del comune sloveno Kostel. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 10.0 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita dalla popolazione per diverse decine di chilometri dall’epicentro, sia in territorio sloveno che in quello croato. Lievi tremori sono stati percepiti anche in Italia, nell’estrema parte orientale del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella zona di Trieste. Non si registra alcun danno.

I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima con i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.