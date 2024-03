Nuova nube di SABBIA verso l’Italia, questa volta sarà molto più estesa [MAPPE]

Nella giornata di ieri, il Sud Italia è stato colpito da un intenso richiamo sciroccale che ha trasportato una vasta nube di sabbia sahariana, tingendo i cieli di un colore rossastro e giallognolo. Questo fenomeno ha donato al meridione uno scenario quasi surreale, con panorami spettrali che hanno affascinato e allo stesso tempo preoccupato la popolazione.

Tuttavia, le condizioni meteorologiche hanno subito un netto miglioramento dopo il transito di un fronte instabile che ha attraversato la regione nel pomeriggio e nella serata. L’aria si è finalmente ripulita, la sabbia quasi del tutto scomparsa, e il sole è tornato a splendere, portando con sé anche un miglioramento della qualità dell’aria.

Si tratta però solo di una tregua: le previsioni meteo mostrano chiaramente che la situazione è solo temporanea e presto tornerà in cattedra lo scirocco, che sarà il grande protagonista meteo sul Centro-Sud Italia fino alle festività pasquali. Con l’affondo di una vasta saccatura atlantica sull’Europa occidentale, assisteremo infatti a una rimonta dell’anticiclone subtropicale che spingerà verso l’Italia masse d’aria più calde, portando nuovamente un notevole carico di sabbia e polvere desertica.

Questa volta, il fenomeno non si limiterà solo all’estremo Sud, ma si estenderà fino al Nord Italia e oltre le Alpi, raggiungendo persino Paesi dell’Europa centrale come la Polonia e la Germania, seppur con quantità più modeste. Al Nord, la pioggia prevista nei prossimi giorni potrebbe far precipitare la sabbia accumulata in atmosfera, sporcando superfici, automobili e altre strutture esposte. Di conseguenza, l’avviso per i residenti è di astenersi dal lavare finestre e veicoli, in attesa che il fenomeno si attenui.

Per quanto riguarda le festività pasquali, la sabbia e la polvere desertica continueranno ad essere protagoniste durante la giornata di Pasqua su tutto il centro-sud. A Pasquetta il flusso caldo subtropicale si concentrerà principalmente sul Sud Italia, portando elevate concentrazioni di sabbia soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, in maniera simile a quanto accaduto ieri. Al Nord e al Centro, invece, la sabbia sarà progressivamente spazzata via da correnti di aria di origine atlantica provenienti da nord-ovest.

Tra il 2 e il 3 aprile, è prevista la definitiva attenuazione del fenomeno, con i cieli che torneranno a essere limpidi anche nel Sud del Paese.