Maltempo in arrivo al Nord: allerta per frane e allagamenti

Gli ultimi aggiornamenti meteorologici lanciano l’allarme per un’intensa perturbazione atlantica in arrivo sulle regioni settentrionali dell’Italia, prevedendo correnti instabili cariche di piogge e temporali nei prossimi giorni. Il clou di questa ondata di maltempo colpirà nelle giornate di sabato 30 aprile e domenica 31 aprile, con una diffusa instabilità in gran parte del Nord e a tratti anche sulla Toscana, mentre nel resto d’Italia si avrà stabilità e clima caldo grazie all’anticiclone sub-tropicale, che porterà anche forti venti dai quadranti meridionali.

Sabato 30 aprile, una fronte instabile attraverserà il Nord da ovest verso est, portando piogge e rovesci su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, con estensione al Nord-Est nel pomeriggio-sera. Si prevedono fenomeni particolarmente abbondanti e persistenti soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Nord Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige, con accumuli anche di 80-120 mm in 24 ore tra Valle d’Aosta e Nord Piemonte, con picchi superiori non esclusi.

Domenica 31 aprile, giorno di Pasqua, il maltempo continuerà a colpire gran parte del Nord, intensificandosi nel Nord-Est, dove le piogge diventeranno più abbondanti sui settori alpini prealpini e a tratti pedemontani. I fenomeni saranno abbondanti e persistenti sulle Alpi e Prealpi, dove sono attesi i maggiori accumuli, mentre in pianura si avranno piogge e temporali più intermittenti. Tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia settentrionale potrebbero cadere nuovamente oltre 60-80 mm di pioggia.

In totale, nell’arco dei due giorni, si prevedono grandi quantitativi di pioggia su queste regioni, con accumuli fino a 200-300 mm, capaci di generare criticità idro-geologiche come frane, smottamenti e locali esondazioni di corsi d’acqua e allagamenti, soprattutto nelle aree montuose e pedemontane.

Si raccomanda vivamente di seguire gli aggiornamenti e le allerte meteo che saranno probabilmente emesse dalle autorità competenti, al fine di adottare le opportune precauzioni e garantire la sicurezza pubblica di fronte a questo imminente maltempo.