Maltempo in arrivo, allerta Protezione Civile: piogge e temporali al Nord, venti forti al Centro-Sud

La Protezione Civile ha diramato un comunicato d’allerta meteo in vista del maltempo previsto per domani, 30 marzo. Una vasta area perturbata proveniente dall’Europa occidentale si avvicinerà gradualmente al territorio italiano, portando con sé precipitazioni abbondanti sul Nord-Ovest e un generale rinforzo della ventilazione meridionale, con effetti più significativi sull’estremo Sud.

Il comunicato della Protezione Civile

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 30 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal primo mattino di domani, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle D’Aosta e Piemonte, in estensione dal pomeriggio alla Lombardia, specie settori alpini. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo gialla: Regioni coinvolte

Sulla base delle previsioni meteorologiche, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di sabato, 30 marzo, su diverse regioni del Paese. La Provincia autonoma di Bolzano e gran parte delle regioni della Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna saranno le aree più colpite dal maltempo in arrivo. Si consiglia alla popolazione di prestare particolare attenzione e di adottare le misure necessarie per fronteggiare eventuali disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse.