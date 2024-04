Meteo Cagliari prossimi giorni Sabato 30 – Lunedì 01 Aprile

Sabato, 30 Marzo 2024:

Il tempo a Cagliari sabato sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio e verso sera sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa con temperature in calo fino a 12,3°C a mezzanotte. La velocità media del vento varierà tra 1 km/h e 25 km/h, proveniente principalmente dalla direzione SE, SW e W-NW. L’umidità si manterrà tra il 52% e l’84% per la maggior parte della giornata.

Domenica, 31 Marzo 2024:

La domenica a Cagliari sarà caratterizzata da un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e coperto con temperature intorno ai 12-13°C, con un’umidità che si manterrà tra il 53% e l’81%. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più fino al pomeriggio, quando sono previste nubi sparse con temperature intorno ai 20,8°C e una velocità del vento media di 17 km/h proveniente dalla direzione SE. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente, mantenendo una copertura nuvolosa e poco nuvoloso con temperature intorno ai 16-17°C.

Lunedì, 1 Aprile 2024:

Lunedì a Cagliari inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16,5°C, ma nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di piogge deboli con una velocità media del vento di 22 km/h proveniente dalla direzione W-NW. Le piogge deboli si protrarranno per buona parte del pomeriggio con temperature stabili intorno ai 16-17°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà gradualmente da nuvole e piogge, lasciando spazio a sereno con temperature intorno ai 15°C e una diminuzione della velocità del vento a 8 km/h proveniente dalla direzione W.