Meteo BARI prossimi giorni Domenica 31 – Martedì 02 Aprile

Domenica, 31 Marzo 2024

Le previsioni meteo per domenica indicano un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Le prime precipitazioni sono attese verso le prime ore del mattino, con nubi sparse e una leggera diminuzione dell’umidità. Durante le prime ore pomeridiane si avrà una copertura nuvolosa costante, mentre verso sera è previsto un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 23°C, con un’umidità che oscillerà tra il 49% e il 77%. Il vento soffierà costantemente da sud, con una velocità media tra i 21 e i 38 km/h.

Lunedì, 01 Aprile 2024

Lunedì il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con nubi sparse solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno costanti tra i 15.9°C e i 24.5°C, mentre l’umidità varierà tra il 48% e l’81%. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-est e poi virando verso sud-ovest nel corso della giornata, con una velocità compresa tra i 19 e i 30 km/h. Si prevede un cielo poco nuvoloso durante gran parte della giornata, con un’ulteriore diminuzione delle nubi verso sera e notte.

Martedì, 02 Aprile 2024

Le previsioni meteo per martedì indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con solo alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 12.7°C e i 20.1°C, con un’umidità che si manterrà tra il 38% e il 65%. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest, con una velocità che diminuirà nel corso della giornata, passando dai 25 km/h iniziali ai 3 km/h nelle ultime ore serali. Si prevede una giornata caratterizzata da sereno e una leggera presenza di nubi solo in alcune fasce orarie.