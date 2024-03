Meteo Milano prossimi giorni Domenica 31 marzo – Martedì 02 aprile

Meteo Milano prossimi giorni 31 Marzo – 02 Aprile: piogge, vento e sereno

Le previsioni meteo per Milano indicano un’instabilità atmosferica per i prossimi giorni. Domenica 31 marzo è prevista pioggia per gran parte della giornata, con precipitazioni che inizieranno già nella notte e si protrarranno fino al pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile da est a sud-est. Lunedì 1 aprile, ancora piogge deboli caratterizzeranno la mattinata, diminuendo di intensità nel corso della giornata. Martedì 2 aprile, invece, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno e temperature in aumento.

Domenica 31 Marzo

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci sarà pioggia, con temperature che si manterranno intorno ai 11°C e un’umidità elevata attorno al 92%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 9-13 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno, con temperature oscillanti tra i 9.5°C e i 13.7°C e vento che varierà da est a sud-est con intensità compresa tra 5 e 19 km/h.

Le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia costante, con un aumento della velocità del vento nel corso della mattinata e temperature che si manterranno intorno ai 12-13°C. L’umidità rimarrà elevata, attestandosi intorno al 87-92%.

Lunedì 01 Aprile

La giornata inizierà con piogge deboli che si protrarranno fino al pomeriggio, con un graduale attenuarsi nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.1°C e i 15.8°C, con un’umidità che varierà tra il 59% e il 93%. Il vento soffierà da est a sud-est con intensità comprese tra 3 e 27 km/h.

Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno di intensità, lasciando spazio a una diminuzione dell’umidità e a un aumento delle temperature, che si manterranno intorno ai 13-14°C. Il vento sarà ancora moderato, con una direzione variabile da est a sud-est.

Martedì 02 Aprile

La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo più stabili, con cielo sereno e temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, le temperature si attesteranno intorno ai 6-7°C, con un’umidità tra il 93% e il 94%. Il vento soffierà da ovest a sud-ovest con una velocità compresa tra 6 e 12 km/h.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un aumento delle temperature fino a 13.4°C e un’umidità in diminuzione intorno al 72%. Il vento sarà debole, con direzione variabile da sud-ovest a nord-ovest. Nel pomeriggio e sera, il cielo rimarrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a 18°C e una diminuzione dell’umidità intorno al 38%. Il vento soffierà da ovest a sud-ovest con intensità variabile tra 7 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano un inizio instabile con piogge e vento, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adottare le giuste precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.