Meteo Potenza prossimi giorni Domenica 31 Marzo – Martedì 02 Aprile

Domenica, 31 Marzo 2024

La giornata di Domenica a Potenza si preannuncia generalmente asciutta con nubi sparse. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente coperto, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 8-12°C con un’umidità che oscillerà intorno al 60-80%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità media di 4-10 km/h.

Lunedì, 01 Aprile 2024

Lunedì si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso. Le condizioni rimarranno stabili fino al pomeriggio con temperature in aumento fino a raggiungere i 22°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge deboli con un aumento dell’umidità fino all’88%. I venti da sud-ovest soffieranno con una velocità crescente fino a 31 km/h.

Martedì, 02 Aprile 2024

Martedì si prevede una giornata inizialmente soleggiata con cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 4-13°C, con un’umidità che andrà aumentando gradualmente fino al 95%. Nel corso della giornata, il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 7-29 km/h. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, il meteo a Potenza per i prossimi giorni offre una varietà di condizioni atmosferiche. Domenica sarà caratterizzata da nubi sparse, Lunedì si alterneranno momenti soleggiati a piogge deboli, mentre Martedì si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra 4 e 22°C, con un aumento dell’umidità durante le precipitazioni e venti provenienti principalmente da sud-ovest. Siate preparati per queste diverse condizioni meteo e pianificate di conseguenza le vostre attività all’aperto. Buon meteo a tutti!