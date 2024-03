Ora legale 2024: questa notte andranno spostate le lancette

L’ora legale sta per fare il suo ritorno. Alle 2:00 di domenica 31 marzo, vale a dire questa notte, sarà il momento di spostare in avanti le lancette di un’ora. Sebbene ciò comporti una notte di sonno più breve, porta con sé un aspetto positivo: un’ora in più di luce naturale disponibile ogni giorno per i prossimi 6 mesi.

Il cambio di orario automatico: una comodità moderna

Una delle comodità offerte dall’era digitale è la capacità dei dispositivi elettronici collegati a Internet di aggiornare automaticamente l’ora secondo le normative locali. Computer, tablet, smartphone e altri dispositivi sincronizzati con i server di rete si regoleranno infatti automaticamente per riflettere il nuovo orario, evitando così la necessità di regolazioni manuali da parte degli utenti.

Impatto sulla vita quotidiana

Il passaggio all’ora legale porta con sé una serie di impatti sulla vita quotidiana. Mentre molti si godranno il prolungarsi delle giornate e il ritorno alla luce solare serale, altri potrebbero lamentare una perdita di sonno, almeno nelle prime fasi di adattamento al nuovo orario.

Per molti, il cambiamento potrebbe essere impercettibile grazie all’automazione dei dispositivi elettronici. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare che tutti i dispositivi siano stati aggiornati correttamente per evitare confusioni o inconvenienti.

Effetti sulla salute e sul benessere

Il cambiamento dell’ora può influenzare il ciclo sonno-veglia di alcune persone, portando a un periodo di adattamento più o meno lungo. Alcuni studi suggeriscono che il cambio all’ora legale può influenzare il ritmo circadiano, il che potrebbe causare temporanei disturbi del sonno, affaticamento o irritabilità.

Per mitigare questi effetti, gli esperti consigliano di prepararsi in anticipo al cambio orario, cercando di regolare gradualmente gli orari di sonno e veglia nei giorni precedenti. Inoltre, evitare il consumo di caffeina e alcolici nelle ore precedenti il riposo può favorire un sonno di migliore qualità.

Lo scopo del risparmio energetico

L’adozione dell’ora legale, una pratica non solo italiana ma europea, comporta lo spostamento dell’orario in avanti di un’ora per massimizzare l’uso della luce solare nei mesi primaverili ed estivi. Questo si traduce in giornate che sembrano più lunghe, poiché il buio arriva più tardi, portando a un risparmio energetico complessivo.

Durante il periodo dal 2004 al 2023, si stima che l’implementazione dell’ora legale abbia portato a un risparmio totale di oltre 2 miliardi di euro, grazie a una diminuzione dei consumi energetici di circa 500 milioni di kWh. Questo risparmio è equivalente al consumo annuo medio di elettricità di circa 200.000 famiglie. Questi dati, calcolati da Terna, evidenziano l’efficacia dell’ora legale nel promuovere una gestione più efficiente delle risorse energetiche, portando benefici sia dal punto di vista economico che ambientale.