Meteo Campobasso prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Campobasso prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile: tempo variabile con possibilità di piogge

Lunedì, 1 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 9-10°C e umidità elevata intorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà poco nuvoloso con un leggero aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 16-17°C e un calo dell’umidità. Tuttavia, verso sera sono previste piogge deboli con temperature intorno ai 10°C e umidità che raggiungerà il 77%.

Le condizioni del vento varieranno tra i 19 e i 30 km/h provenienti da sud-ovest.

Martedì, 2 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 7-8°C, con umidità elevata al 94%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un leggero aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sempre sereno con temperature intorno ai 13-14°C e un calo dell’umidità. Le condizioni del vento varieranno tra i 15 e i 19 km/h provenienti da sud-ovest.

Mercoledì, 3 Aprile: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 5-6°C e umidità elevata intorno al 100%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà parzialmente coperto con un lieve aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 14-15°C e un calo dell’umidità. Le condizioni del vento varieranno tra i 4 e i 13 km/h provenienti da sud-ovest.

Condizioni meteorologiche

Le temperature oscilleranno tra i 4°C e i 19°C durante il periodo considerato. L’umidità sarà variabile, con valori compresi tra il 48% e il 100%. I venti soffieranno con intensità compresa tra i 4 e i 30 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest. Si prevedono precipitazioni deboli nella giornata di lunedì, mentre martedì e mercoledì si presenteranno con cielo sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di giornate soleggiate e precipitazioni, temperature in aumento e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.