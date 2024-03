Meteo Catania prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile:

Il tempo a Catania per Lunedì 1 Aprile sarà generalmente sereno durante le prime ore del giorno, con temperature che variano da 16.2°C a 26.5°C. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 43-61%. Il vento soffierà con una velocità media di 1-8 km/h proveniente da varie direzioni, principalmente da est e nord-ovest.

Per Martedì 2 Aprile, si prevede un aumento delle nuvole nel corso della giornata, con temperature che oscillano tra 12.6°C e 21.4°C. L’umidità aumenterà fino al 88% con una velocità del vento compresa tra 1-10 km/h proveniente principalmente da est e sud-est.

Mercoledì 3 Aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che vanno da 11.6°C a 22°C. L’umidità si manterrà intorno all’81% e il vento soffierà con una velocità media di 2-15 km/h proveniente da ovest e nord-ovest.

In generale, per i prossimi tre giorni, si prevede un clima mite con un’alternanza di sereno e nuvolosità. Non sono attese precipitazioni significative e le temperature si manterranno piuttosto gradevoli. Tuttavia, l’umidità potrebbe aumentare durante il secondo giorno, mentre il vento sarà generalmente leggero con variazioni nelle direzioni.