Meteo Catanzaro Prossimi Giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Catanzaro prossimi giorni 01 Aprile – 03 Aprile: andamento del tempo e previsioni

Il tempo a Catanzaro per Lunedì 01 Aprile 2024 sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento durante la mattinata. Tuttavia, a partire dalle 19:00 vi è prevista la comparsa di piogge deboli che si protrarranno fino a tarda serata. La temperatura massima sarà di 28.6°C intorno alle 13:00, mentre la minima sarà di 13.4°C intorno alle 05:00. L’umidità si manterrà intorno al 40-90% durante la giornata. Il vento soffierà da est a ovest con una velocità variabile tra 1 e 17 km/h.

Meteo Catanzaro prossimi giorni 02 Aprile: previsioni di pioggia e cielo nuvoloso

Martedì 02 Aprile 2024, il cielo a Catanzaro si presenterà coperto con piogge deboli durante la mattinata. Nel corso della giornata, le precipitazioni si attenueranno, e il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole. La temperatura massima sarà di 17.1°C intorno alle 12:00, mentre la minima sarà di 10.4°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 60-90% durante la giornata. Il vento soffierà prevalentemente da ovest a nordovest con una velocità variabile tra 5 e 18 km/h.

Meteo Catanzaro prossimi giorni 03 Aprile: prevalenza di cielo poco nuvoloso

Mercoledì 03 Aprile 2024, a Catanzaro il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature più fresche rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da una leggera presenza di nuvole sparse durante la mattinata, ma il cielo si libererà nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 17.8°C intorno alle 11:00, mentre la minima sarà di 11.4°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 50-90% durante la giornata. Il vento soffierà prevalentemente da sud a nordovest con una velocità variabile tra 3 e 9 km/h.

In definitiva, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un inizio della settimana caratterizzato da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con qualche precipitazione prevista per Martedì. Le temperature rimarranno piuttosto miti, e il vento sarà prevalentemente debole. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto, ma in generale, ci si può attendere condizioni abbastanza stabili e gradevoli.