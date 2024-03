Meteo Firenze prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo per Lunedì, 01 Aprile 2024

Lunedì a Firenze si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e un’umidità del 86%. Verso l’una del mattino, la pioggia deboli si farà sentire, e l’umidità aumenterà al 89%. Durante la mattina, le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile, accompagnate da un vento che soffierà con velocità tra 4 km/h e 7 km/h proveniente prevalentemente da direzione ovest. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con piogge continue e un vento che si intensificherà fino a 17 km/h. Nel primo pomeriggio, la temperatura si manterrà costante intorno ai 13.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le piogge si attenueranno e la temperatura si abbasserà leggermente a 11.6°C con umidità al 83%.

Le temperature si manterranno stabili tra i 13.2°C e i 14.1°C con un’umidità che oscillerà tra il 86% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra i 4 km/h e i 18 km/h.

Meteo per Martedì, 02 Aprile 2024

Martedì, la situazione meteorologica a Firenze migliorerà notevolmente. Dopo una breve pioggia debole all’inizio della giornata, il cielo si libererà, e avremo tempo sereno con un’umidità che scenderà dal 82% al 48%. Durante il giorno, le temperature saliranno gradualmente da 11°C a 17°C, con una diminuzione dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente da ovest e sud-ovest con una velocità compresa tra i 5 km/h e i 23 km/h.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità iniziale del 82% che diminuirà fino al 48%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 km/h e i 23 km/h, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest.

Meteo per Mercoledì, 03 Aprile 2024

Mercoledì, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con un’umidità che oscillerà tra l’80% e il 90%. Durante la mattina, si prevede una leggera pioggia debole con un vento che soffierà principalmente da est e sud-est con una velocità compresa tra i 2 km/h e i 3 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente, e avremo un aumento delle temperature fino a 15.2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 67%. Il vento proveniente da ovest e sud-ovest soffierà con una velocità compresa tra i 3 km/h e i 6 km/h.

Durante la giornata, le temperature si manterranno intorno ai 15.2°C con un’umidità che oscillerà tra il 67% e l’90%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con una velocità compresa tra i 3 km/h e i 6 km/h.

Queste previsioni meteo fornite per Firenze nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana instabile con piogge diffuse, seguito da un netto miglioramento a partire da martedì, con cieli sereni e temperature in aumento. Infine, mercoledì vedremo una giornata inizialmente nuvolosa, con un miglioramento nel corso della giornata e temperature in aumento.