Meteo Genova prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo per Lunedì, 01 Aprile 2024

La giornata di Lunedì a Genova inizierà con precipitazioni intense, con pioggia che si protrarrà per diverse ore fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 14 gradi centigradi, con un’umidità del 85%. Il vento soffierà da sudest con una velocità media che raggiungerà i 38 km/h. Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà e il tempo risulterà sereno con temperature in aumento fino a 16.5 gradi e un’umidità che si abbasserà al 62%. Nel pomeriggio, il sereno si manterrà, le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi con un leggero calo di umidità al 63%. La sera e la notte si presenteranno con cielo sereno, temperature in diminuzione fino a 8.8 gradi e un’umidità che raggiungerà il 99%.

Meteo per Martedì, 02 Aprile 2024

Martedì a Genova si presenterà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno agli 8 gradi centigradi e un’umidità al 99%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 17.9 gradi e un’umidità del 40%. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno con temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 35%. Verso sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in diminuzione fino a 12.9 gradi e un’umidità che raggiungerà il 66%. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, temperature intorno ai 13 gradi e un’umidità che aumenterà fino al 75%.

Meteo per Mercoledì, 03 Aprile 2024

Mercoledì a Genova si presenterà con cielo nuvoloso e temperature attorno ai 13 gradi centigradi, con un’umidità al 78%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà e il tempo risulterà poco nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a 17.2 gradi e un’umidità al 60%. Nel primo pomeriggio, il tempo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a 17.2 gradi e un’umidità del 60%. Nel tardo pomeriggio e la sera, si prevedono precipitazioni deboli con temperature intorno ai 16 gradi e un’umidità che raggiungerà il 86%. Durante la notte, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 12.5 gradi e un’umidità che si manterrà intorno all’86%.