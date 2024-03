Meteo Milano prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Milano prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile: Maltempo con piogge e temporali al nord, miglioramento dal secondo giorno

Le previsioni meteo per Milano per Lunedì 1 Aprile prevedono un inizio di giornata caratterizzato da piogge intense e diffuse. Le precipitazioni sono attese per gran parte della mattinata e si attenueranno nel pomeriggio, con cielo nuvoloso e possibili rovesci deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi Celsius, con un’umidità che si aggirerà intorno al 65%. Il vento soffierà da est con velocità variabile tra 4 e 18 km/h.

Per Martedì 2 Aprile, il quadro meteorologico cambierà radicalmente, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature in aumento e un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento, proveniente da ovest e nord-ovest, sarà debole, con velocità comprese tra 3 e 6 km/h. Le temperature massime toccheranno i 17 gradi Celsius nel primo pomeriggio, mentre le minime si manterranno intorno ai 6-7 gradi Celsius.

Mercoledì 3 Aprile, il meteo a Milano sarà caratterizzato da un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con temperature in lieve aumento e un’umidità che si manterrà attorno al 60%. Nel corso della giornata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, garantendo una giornata soleggiata e piacevole. Le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi Celsius, mentre le minime si attesteranno intorno ai 9 gradi Celsius. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra 4 e 10 km/h.