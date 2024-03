Meteo Palermo prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Palermo prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile:

Le previsioni meteo per Palermo indicano che Lunedì, 1 Aprile 2024, si prevede un cielo poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-25°C con umidità compresa tra il 37% e l’80%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudest con velocità variabili tra i 24 e i 2 km/h. Nel complesso, si prevede una giornata stabile e piacevole.

Martedì, 2 Aprile 2024:

Martedì ci sarà un cambiamento significativo. Il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature in leggero calo, oscillanti tra i 10 e i 18°C. L’umidità aumenterà fino all’88% e il vento soffierà da nord-ovest con velocità tra 1 e 13 km/h. La giornata si presenterà variabile, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente.

Mercoledì, 3 Aprile 2024:

Mercoledì, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente rispetto al giorno precedente. Il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso, con temperature comprese tra i 9 e i 20°C e umidità tra il 38% e il 74%. Il vento, proveniente da direzioni variabili, si manterrà tra i 0 e i 11 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un cielo più sereno e temperature più miti.

In sintesi, per i prossimi giorni a Palermo si prevede un inizio settimana con tempo stabile e asciutto, seguito da una giornata più nuvolosa e fresca, per poi tornare a condizioni più serene e miti. Sia Lunedì che Mercoledì si prospettano come giornate ideali per attività all’aperto, mentre Martedì potrebbe richiedere un’attenzione maggiore a causa del cielo coperto e delle temperature più fresche.