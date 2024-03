Meteo Parma prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Parma prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile:

Le previsioni meteo per Parma indicano un inizio di settimana piuttosto variabile, con precipitazioni e variazioni significative delle temperature. Lunedì 1 Aprile si prevede un inizio giornata con piogge deboli e temperature intorno ai 13 gradi. Nel corso della mattinata, le precipitazioni tenderanno a diminuire progressivamente e il cielo si schiarirà, con temperature che raggiungeranno i 17 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata il tempo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 13 gradi. Il vento soffierà da sud-ovest con velocità variabili tra i 20 e i 25 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% per gran parte della giornata.

Martedì 2 Aprile, la situazione meteorologica migliorerà notevolmente, con cielo sereno e temperature in aumento. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 12 gradi, con vento da ovest-sud-ovest. Nel corso della mattinata le temperature aumenteranno gradualmente, fino a raggiungere i 17 gradi intorno alle 10. Durante il pomeriggio e la sera il tempo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 5-10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% per gran parte della giornata.

Mercoledì 3 Aprile, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge deboli durante la mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 11 gradi, con venti da sud-ovest con velocità variabili tra i 10 e i 15 km/h. Nel corso della giornata il tempo migliorerà, con schiarite nel pomeriggio e sereno in serata, con temperature intorno ai 12 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 70% per gran parte della giornata.