Meteo Potenza prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Potenza prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile:

Lunedì, 1 Aprile 2024: La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso fino alle prime ore del pomeriggio. Verso le 19:00 ci si potranno attendere precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con un aumento dell’umidità e del vento proveniente da ovest-sud-ovest. Le temperature oscilleranno tra i 10.7°C e i 22.2°C, con un aumento della velocità del vento nel corso della giornata.

Martedì, 2 Aprile 2024: La giornata sarà caratterizzata da pioggia debole durante la notte e cielo coperto fino alle prime ore del mattino. Successivamente, si avrà un cielo poco nuvoloso e sereno per il resto della giornata, con temperature comprese tra i 4.8°C e i 13.4°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità variabile.

Mercoledì, 3 Aprile 2024: La giornata inizierà con cielo sereno e nubi sparse fino alle prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata si avrà un aumento del cielo coperto e delle nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i 3.7°C e i 14.4°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità variabile.

Nel complesso, nei prossimi giorni a Potenza si prevede un mix di condizioni meteorologiche, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di lunedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche il martedì e nuove nubi sparse il mercoledì. Le temperature rimarranno in linea con la media stagionale, mentre il vento potrà variare in intensità e direzione. Resta sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.