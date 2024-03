Meteo Reggio Emilia prossimi giorni Lunedì 01 – Mercoledì 03 Aprile

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 1 Aprile – 3 Aprile:

Le previsioni meteo per Reggio Emilia per i prossimi tre giorni indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Iniziamo con Lunedì, 1 Aprile:

Lunedì, 1 Aprile 2024

La giornata inizierà con piogge deboli che si protrarranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura intorno ai 13°C e un’umidità del 90%. Verso le 10:00, il cielo si libererà dalle nuvole e si avrà una leggera brezza proveniente da nord con una velocità di 5 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con una temperatura massima di 18.6°C. Nei primi pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con leggere raffiche di vento da sud-ovest. Il tardo pomeriggio e la sera saranno caratterizzati da sereno e temperature in calo, fino a raggiungere 12.3°C intorno alle 19:00. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità compresa tra 8 e 16 km/h.

Martedì, 2 Aprile 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 18°C con un’umidità che oscillerà tra il 42% e il 72%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra i 6 e 12 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e temperature in leggero calo, mentre verso sera la copertura nuvolosa aumenterà e si avrà un calo delle temperature fino a 9.9°C intorno alle 23:00.

Mercoledì, 3 Aprile 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da copertura nuvolosa e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. Al mattino, la temperatura si manterrà intorno ai 9-10°C con un’umidità in aumento fino al 84%. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, dando spazio a un cielo poco nuvoloso e sereno, con temperature massime intorno ai 18°C e un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra 4 e 10 km/h.

Queste previsioni meteo indicano una varietà di condizioni atmosferiche per i prossimi tre giorni a Reggio Emilia, con piogge deboli il Lunedì, cielo sereno il Martedì e nuvolosità in calo il Mercoledì. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a queste variazioni.