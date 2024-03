Violento temporale in Lombardia: mega voragine nel varesotto [FOTO]

Come previsto forti piogge e temporali hanno investito nella giornata di ieri e nella notte appena trascorsa gran parte delle regioni settentrionali. I fenomeni più intensi hanno colpito il Nord-Ovest dove si registrano abbondanti precipitazioni e diversi disagi.

Nel varesotto un forte temporale nella tarda serata di ieri ha provocato vari danni, abbattendo alberi e rami e danneggiando alcune abitazioni. A Gavirate, località situata sulle rive del Lago di Varese, si è aperta una grossa voragine, con una larghezza di 5 metri e una profondità significativa. L’asfalto è sprofondato pericolosamente a meno di due metri da un’abitazione privata, situata in via Cornelio Rovera.

L’incidente ha immediatamente richiesto una risposta coordinata e tempestiva per garantire la sicurezza dei residenti e valutare i rischi associati alla voragine. Le prime squadre a rispondere all’emergenza sono state i vigili del fuoco, con unità provenienti sia da Varese che da Laveno, che hanno lavorato per stabilizzare l’area e mettere in atto le necessarie misure di sicurezza.

Una delle principali preoccupazioni era la sicurezza delle persone che abitavano nelle vicinanze della voragine. Tre persone, due anziani e una donna, sono state evacuate dall’abitazione più a rischio e temporaneamente ospitate nella casa parrocchiale di Gavirate.