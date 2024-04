Fulmine colpisce Aereo in volo: il video impressionante che arriva dagli USA

Nei giorni scorsi una forte tempesta si è abbattuta in California nella zona di San Jose, nella rinomata Silicon Valley. Durante un intenso temporale, un fulmine ha colpito in pieno un aereo in volo, e la scena è stata immortalata in questo video che vi mostriamo.

Il filmato amatoriale è stato girato da William Justo, appassionato di meteorologia e fotografo dilettante. Mentre si trovava nei pressi di San Jose, all’interno della sua automobile, è riuscito a immortalare il momento davvero raro: un fulmine che ha appunto colpito un aereo in volo.

Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi per il velivolo o per i passeggeri a bordo, come confermato dalle autorità. Tuttavia, il video catturato da Justo ha catturato l’attenzione di molte persone, diventando virale sui social media e attirando l’interesse di appassionati di meteorologia e aviazione in tutto il mondo.

Justo, noto per la sua passione per il meteo, si trovava a caccia di scatti spettacolari durante la tempesta in corso. La sua pazienza e dedizione sono state premiate quando ha catturato questo momento eccezionale, che ha immediatamente fatto il giro del web.

“Sono stato molto fortunato”, ha commentato Justo sui suoi account sui social media, riflettendo sulla rara opportunità che gli è stata offerta di assistere e documentare un evento così straordinario. La sua abilità nel catturare l’attimo ha reso possibile condividere questa incredibile esperienza con il web.