Meteo Ancona prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 3 Aprile – 5 Aprile:

Mercoledì, 3 Aprile: La giornata inizierà con cielo coperto, con temperature intorno ai 10°C e umidità al 52%. Nel corso della mattinata è previsto un leggero aumento della temperatura, con cielo che si schiarirà leggermente. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18°C, con venti deboli dai quadranti meridionali. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo fino a 10°C.

Giovedì, 4 Aprile: La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 10°C e umidità all’88%. Nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento delle temperature, con cielo sempre sereno. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà scarsa, con temperature massime che raggiungeranno i 19.9°C e venti deboli dai quadranti orientali. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo fino a 11.3°C.

Venerdì, 5 Aprile: La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 10.2°C e umidità all’85%. Nel corso della mattinata è previsto un aumento della nuvolosità, con cielo che si annuvolerà leggermente. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà scarsa, con temperature massime che raggiungeranno i 20.3°C e venti deboli dai quadranti occidentali. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo fino a 10.6°C.

In generale, per i prossimi giorni, si prevedono condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature in graduale aumento, raggiungendo valori massimi intorno ai 20°C. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza dai quadranti meridionali o orientali. L’umidità si manterrà su valori mediamente elevati, ma senza precipitazioni in vista. È consigliabile vestirsi in modo adeguato in base alle temperature previste e godersi le giornate all’aperto.