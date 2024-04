Meteo CAGLIARI prossimi giorni Mercoledì 03 – Venerdì 05 Aprile

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 03 Aprile – 05 Aprile:

Mercoledì 03 Aprile, il tempo a Cagliari si presenterà poco nuvoloso con un’umidità intorno all’86% e temperature che oscillano tra i 9.8°C e i 21°C. La giornata inizierà con nubi sparse e temperature in aumento fino al mattino quando il cielo si aprirà completamente, lasciando spazio a sereno e persisterà per il resto della giornata. Il vento soffierà con una velocità media di 5 km/h proveniente da ovest-nord-ovest.

Giovedì 04 Aprile, le condizioni meteorologiche prevedono una giornata interamente serena con temperature comprese tra 10.4°C e 21.1°C. L’umidità si manterrà intorno al 75% con una leggera diminuzione rispetto al giorno precedente. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media compresa tra 7 e 9 km/h.

Venerdì 05 Aprile, la situazione meteorologica continuerà a essere favorevole, con una giornata completamente serena. Le temperature si manterranno stabili tra i 11.8°C e i 20.3°C, con un’umidità tra il 66% e l’84%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-ovest con una velocità media tra 0 e 4 km/h.

La tendenza per i prossimi giorni a Cagliari è quella di un clima stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno gradevoli e l’umidità non risulterà eccessiva, garantendo condizioni ottimali per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti. Restate sempre informati per pianificare al meglio le vostre giornate!