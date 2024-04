Meteo Catanzaro prossimi giorni Mercoledì 3 – Venerdì 5 Aprile

Meteo Catanzaro prossimi giorni 3 Aprile – 5 Aprile: giornate prevalentemente serene con lievi variazioni di temperatura

Per Mercoledì 3 Aprile, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura intorno ai 9.9°C e un’umidità dell’89%. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 7 km/h. Le prime ore del mattino si manterranno poco nuvolose con temperature in lieve aumento e umidità in calo. Durante il giorno, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con una temperatura massima di 17.2°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio e in serata, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa con temperature in calo e una velocità del vento variabile tra i 4 e i 10 km/h proveniente da direzioni ovest-nordovest. L’umidità si manterrà intorno al 60-65% durante il pomeriggio e in leggero aumento verso sera.

Per Giovedì 4 Aprile, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 10.5°C con un’umidità del 62%. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 4 km/h. Le prime ore del mattino si manterranno serene con una leggera variazione dell’umidità. Durante il giorno, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di 17.6°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno con lievi variazioni delle condizioni meteorologiche e una velocità del vento che si manterrà leggera proveniente da direzioni sud-sudovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 75-80% durante il pomeriggio e in leggero calo verso sera.

Per Venerdì 5 Aprile, le previsioni indicano una giornata con cielo sereno. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 10.1°C con un’umidità del 76%. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 4 km/h. Durante il giorno, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di 18.3°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno con lievi variazioni delle condizioni meteorologiche e una velocità del vento che si manterrà leggera proveniente da direzioni ovest-nordovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70% durante il pomeriggio e in lieve calo verso sera.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catanzaro possiamo aspettarci un clima prevalentemente sereno, con lievi variazioni delle condizioni meteorologiche e una leggera variazione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, soprattutto durante il pomeriggio e in serata.